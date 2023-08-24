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24 августа, 2023
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YouTube тестирует функцию распознавания музыки посредством напева мотива

YouTube

Компания Google тестирует новую функцию приложения YouTube для Android — распознавание музыки посредством напева мотива.

Тестовая версия доступна только ограниченному числу пользователей. Для активации функции необходимо переключиться из голосового поиска YouTube на поиск песен. Записывать фрагмент песни или напевать композицию нужно как минимум в течение трех секунд. Затем система перенаправит пользователя к соответствующему контенту на YouTube — официальному клипу, пользовательскому видео или короткому ролику Shorts.

Такая же функциональность есть в приложении SoundHound. Shazam поддерживает только распознавание самой музыки, найти что-то посредством напева невозможно.

Кроме этого, Google тестирует еще одну функцию для YouTube — Channel Shelf в ленте подписок. Она группирует контент, выпущенный одним автором за день, в отдельной вкладке, папке или списке. Таким образом, подписчикам не придется переходить на YouTube-канал, чтобы увидеть недавние публикации.

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