Nar удостоен премии «Stevie»

Nar стал обладателем международной бизнес-премии «Stevie International Business Awards». Nar был удостоен этой награды в номинации «Удовлетворенность клиентов» за успешные достижения в сфере обслуживания клиентов за последние 2 года.

Независимым членам жюри премии был представлен комплексный отчет о масштабных проектах, реализованных Nar в направлении обеспечения высокой удовлетворенности клиентов. Особое внимание международными экспертами было уделено дистанционному обслуживанию клиентов и ведущее положение Nar в Индексе Лояльности Клиентов (Net Promoter Score) на высококонкурентном азербайджанском рынке.

Награды Stevie Awards были учреждены в США в 2002 году которые выявляют, а также оценивают достижения компаний и отдельных представителей в бизнесе на мировом уровне, подчеркивая их как вдохновляющие примеры успеха. Следует отметить, что Nar уже во второй раз удостаивается этой награды.