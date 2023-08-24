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24 августа, 2023
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Во втором квартале выручка Nvidia составила рекордные $13,51 млрд

NVIDIA

Компания Nvidia объявила о рекордных результатах за второй квартал 2024 финансового года, который у нее закончился 30 июля 2023 года.

Выручка за отчетный период составила $13,51 млрд, что на 101% больше, чем год назад, и на 88% больше, чем в предыдущем квартале. Чистая прибыль за квартал составила $6,188 млрд — рост на 843%! Операционная прибыль выросла еще больше — на 1263%, до $6,8 млрд. Операционные расходы при этом выросли всего на 10% до $2,67 млрд.

Почти все эти впечатляющие показатели Nvidia достигла благодаря успехам подразделения Data Center. Доход центров обработки данных составил $10,32 млрд, что на 141% больше, чем в первом квартале, и на 171% больше, чем год назад. Рекордная выручка была обеспечена высоким спросом на платформу HGX (Hopper и Ampere одновременно), поскольку эти ускорители вычислений использовались при разработке больших языковых моделей и систем генеративного искусственного интеллекта.

После закрытия торгов акции компании выросли в цене на 6,58%. В текущем фискальном квартале Nvidia планирует выручить $16 млрд.

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