YouTube перестанет предлагать рекомендации при отключении истории просмотров

YouTube перестанет предлагать рекомендации для пользователей, у которых отключена история просмотров в настройках аккаунта Google, об этом сообщается в блоге сервиса. При этом на главной странице сервиса будет отображаться только панель поиска и меню гида в левой части интерфейса.

Отключить историю просмотров можно в разделе «История» (параметр «Не сохранять историю просмотра»). По словам представителей сервиса, нововведение облегчит пользователям поиск контента, который их действительно интересует.

Изменение будет распространяться среди всех пользователей видеохостинга в течение следующих нескольких месяцев.

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