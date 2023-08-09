WhatsApp запустил трансляцию экрана во время видеозвонков

Разработчики приложения WhatsApp представили обновленный режим видеосвязи, уже знакомый пользователям Microsoft Meet, Google Meet, Zoom и Apple FaceTime.

При активации функции демонстрации экрана во время видеосвязи, пользователь может транслировать как весь дисплей, так и окно выбранного приложения. Нововведение позволяет делиться рабочими документами, показывать сохраненные на устройстве фотографии, а также совершать совместные онлайн-покупки.

Чтобы запустить трансляцию, нужно нажать на кнопку «Поделиться экраном» в режиме видеозвонка, а после подтвердить, нажав на кнопку «Начать трансляцию».

Новая функция уже доступна для всех пользователей WhatsApp на платформах Android, iOS и Windows.

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