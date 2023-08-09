В мобильной версии Gmail появился автоматический перевод писем

Компания Google объявила о новой функции в мобильной версии почтового сервиса Gmail — перевод текста писем. Функция поддерживает свыше 100 языков. Прежде эта возможность существовала только в веб-версии сервиса.

Как и в случае использования веб-версии, пользователь будет видеть небольшой баннер в верхней части электронного письма. Приложение учитывает настройки языка отображения Gmail: если письмо ему не соответствует, то появится предложение перевода.

Можно выбрать опцию, благодаря которой все поступающие сообщения будут автоматически переводиться на выбранный пользователем язык. Также можно отказаться от использования данной функции.

Для пользователей Gmail на устройствах с Android функция перевода уже доступна, в iOS-версии приложения она появится с 21 августа.

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