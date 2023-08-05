Xiaomi представила 100-дюймовый 4К-телевизор Mi TV S Pro 100

Компания Xiaomi представила 100-дюймовый телевизор Mi TV S Pro 100. Устройство отличается высоким качеством изображения и звука.

Mi TV S Pro 100 получил экран с разрешением 4K (3840×2160 пикселей), с 384 зонами локального затемнения и частотой обновления изображения 144 Hz. Максимальная яркость достигает 1000 нит, контрастность – 1 000 000: 1. Поддерживается 94% охват цветовой гаммы DCI-P3. Есть имеется датчик освещенности, который может автоматически определять изменение окружающего освещения.

Телевизор получил два динамика с общей мощностью 30 Вт (2×15 Вт), поддержку технологий Dolby Vision, Dolby Atmos, MEMC и AMD FreeSync. В основе новинки лежит четырехъядерный процессор с ядрами Arm Cortex-A73 (модель не названа), объемы оперативной и флеш-памяти составили 4 и 64 Gb. Есть встроенный адаптер Wi-Fi 6, два порта HDMI 2.1, один HDMI 2.0, один USB 3.0 и один USB 2.0.

Можно сказать, что в категории 100-дюймовых телевизоров эта модель — одна из самых доступных. Xiaomi Mi TV S Pro 100 уже можно приобрести на китайской торговой площадке JD по цене $2507.

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