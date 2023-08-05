Huawei выпустила HarmonyOS 4.0 со встроенным ИИ-помощником и аналогом Dynamic Island

Huawei представила четвертую версию своей мобильной операционной системы HarmonyOS. По заявлению компании, новая HarmonyOS 4.0 стала на 20% быстрее благодаря Huawei Ark — первому статическому компилятору, полностью заменившему языковую виртуальную машину.

Встроенная в HarmonyOS новая версия голосового ИИ-помощника Celia использует большую языковую модель Huawei Pangu 3.0 для повышения производительности пользователей в жизни и на работе. По данным компании, ежемесячно с Celia взаимодействуют не менее 200 млн. пользователей мобильных телефонов. Взаимодействовать с Celia можно не только голосом, но и текстами, картинками, документами и так далее. Диалоги между пользователями и Celia стали предельно естественными и интуитивными. ИИ-помощник может выполнять ряд задач: написание краткого содержания текста, перевод, написание электронных писем и официальных документов.

Одной из интересных особенностей новой ОС является введение Live Window для смартфонов и планшетов и Moon Window для умных часов, которые являются аналогами Dynamic Island. Приложения получат небольшие виджеты, которые отображаются на экране блокировки и в строке состояния. Так можно будет отследить прибытие такси, оставшееся время таймера, статус диктофона и многое другое.

Кроме того, компания говорит об улучшенной автономности устройств с новой ОС и ускоренное более чем вдвое открытие приложения камеры. Также улучшили анимации, например, можно свернуть приложение, пока оно даже не развернулось до конца.

Установить бета-версию HarmonyOS 4 можно уже сейчас, а релиз состоится позже. Бета-тестирование продлится до декабря этого года. Список поддерживаемых устройств очень обширен.

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