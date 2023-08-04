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4 августа, 2023
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Nar поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов

Nar

Nar принял участие в реализации третьего лагеря «YAŞAT» для детей шехидов, организованного Фондом «YAŞAT» и организацией «Волонтеры ASAN». Основной целью проекта является поддержка эффективного летнего отдыха и личностного развития детей шехидов, павших за свободу нашей земли.

На 3-й неделе лагеря мобильный оператор организовал интерактивный тренинг для более чем 40 участников по ораторским навыкам на азербайджанском языке совместно с Академией дикции, где участники были обучены важнейшим элементам успешного выступления. В конце тренинга участникам были вручены ценные подарки от компании Nar.

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