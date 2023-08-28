Xiaomi AX3000T: недорогой роутер с Wi-Fi 6 и NFC

Компания Xiaomi представила в Китае новую модель роутера под названием AX3000T. Устройство ориентировано на домашнее использование.

Роутер построен на базе двухъядерного процессора MediaTek Filogic 820 с частотой 1,3 GHz и оснащен 256 Mb оперативной памяти. AX3000T поддерживает Wi-Fi 6. Заявленная пропускная способность при использовании диапазонов 2,4 GHz и 5 GHz составляет до 2976 Мбит/с. Обеспечивается одновременное подключение до 128 устройств.

Модель получила четыре гигабитных порта Ethernet (WAN + LAN) и поддержку режима работы антенн «2 + 1» в диапазоне 5 GHz для улучшения качества сигнала беспроводной сети. Роутер поддерживает Mesh (до 10 роутеров Xiaomi или Redmi) и IPTV, а также оснащен чипом NFC.

Xiaomi AX3000T уже поступил в продажу в Китае по цене $34.

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