Представлен флагман Realme GT5: 1,5K-экран 144 Hz, 24 Gb ОЗУ, зарядка 240 Вт и подсветка Halo

Компания Realme сегодня представила в Китае флагманский смартфон Realme GT5. Устройство получило топовую начинку при сравнительно доступной цене.

Realme GT5 получил 6,7-дюймовый плоский экран Pro-XDR с OLED-матрицей Tianma T7+ разрешением 2772х1240 пикселей. Специальный чип Pixelworks X7, отвечающий за работу дисплея, обеспечивает частоту обновления до 144 Hz во многих играх, включая League of Legends Wild Rift. Частота ШИМ-затемнения составляет 2160 Hz, максимальная яркость достигает 1400 нит. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Смартфон построен на базе топового процессора Snapdragon 8 Gen 2, объем оперативной памяти LPDDR5X составляет до 24 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — до 1 Tb. Для предотвращения перегрева используется продвинутая система охлаждения общей площадью 20 827 мм².

В основную камеру входят следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX890, 1/1.56″, f/1.88, OIS), 8 Мп (широкоугольная, Sony IMX355, f/2.2, угол обзора 112°) и 2 Мп (макро, f/2.4). Рядом с блоком камеры разместилась фирменная система подсветки Halo (светодиодные полоски могут мигать в такт музыке, а могут использоваться для визуальных оповещений). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (Samsung S5K3P9, f/2.45, 82,3°).

Realme GT5 выпускается в двух версиях: с аккумулятором емкостью 4600 мАч и поддержкой зарядки мощностью 240 Вт (от 1% до 20% за 80 сек., до 50% за 4 мин. и до 100% за 9 мин), а также с батареей на 5240 мАч и 150-ваттной зарядкой (50% за 7 мин).

Также в оснащение устройства входят поддержка 5G, адаптеров Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, GPS, порт USB-C, чип NFC, Dual SIM, мощный вибромотор, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и ИК-излучатель. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. В качестве ОС используется Android 13 с интерфейсом Realme UI 4.0. Габариты и вес: 163,13 x 75,38 x 8,9 мм и 205 гр.

Цены на смартфон:

12/256 Gb (150 Вт) — $410;

16/512 Gb (150 Вт) — $450;

24 Gb/1 Tb (240 Вт) — $520.

В продажу Realme GT5 поступит 4 сентября. Доступные цвета корпуса: серебристый и зеленый.

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