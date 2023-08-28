TikTok задает ритм лета в Азербайджане: главная музыка сезона

TikTok, ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов, подвела музыкальные итоги уходящего лета и анонсировала список главных треков, которые полюбились больше всего пользователям приложения в Азербайджане и по всему миру в этом сезоне.
Музыка играет важную роль в TikTok: она вдохновляет пользователей делиться своим творчеством, становится основой множества трендов и наполняет атмосферу платформы позитивом. В TikTok талантливые музыканты могут продвигать песни и находить своих слушателей в самых разных уголках мира, а любое яркое музыкальное произведение может стать популярным и обрести любовь миллионов людей.
Этим летом сообщество платформы создавало видеоролики под самую разную музыку: от энергичных танцевальных ритмов до лиричных мелодий — некоторые из которых стали настоящими гимнами сезона. Видеоролики, созданные с использованием летних хитов по хэштегу #SongSOfTheSummer, набрали уже более 5 миллиардов просмотров и объединили миллионы любителей музыки в Азербайджане и по всему миру.
Сегодня платформа представляет список главных хитов и музыкальных артистов, которые покорили сердца пользователей TikTok летом 2023 года.
Музыка лета в Азербайджане
В рейтинг главных песен этого лета среди пользователей в Азербайджане вошли произведения, как международных, так и локальных музыкантов. Любовь и признание сообщества платформы в стране завоевали треки 6 азербайджанских музыкантов — более половины из всего списка хитов.
«Pişman değilim» — Semicenk & Dogu Swag
Песня музыкантов Semicenk & Dogu Swag покорила TikTok, а видеоролики с треком набрали миллионы просмотров. Это произведение турецких музыкальных исполнителей нашло отклик среди пользователей по всему Азербайджану: они делились счастливыми моментами этого лета — большими и маленькими.
Трек «Maşallah» еще одного турецкого исполнителя — Ravi Incigoz — затронул сердца пользователей в Азербайджане благодаря своим красивым стихам о любви и неповторимому шарму.
«Nu Pagadi» (Remix — Ayxan Dəniz) — Balaəli
Ремикс азербайджанского музыканта Айхана Дениза на песню фольклорного исполнителя Balaəli «Nu Pagadi» дал произведению новое дыхание в современном стиле и заслуженно попал в тренды этого лета.
Еще одна песня, которая стала хитом этого лета в TikTok — «Nə isə» от музыканта Miro. Пользователи снимали под нее вдохновляющие видеоролики, делились полезными летними рекомендациями, атмосферой летнего Баку и красотой вокруг.
Песня «Boş adamlar» Аяза Бабаева удерживала лидирующие позиции в трендах TikTok в течение всего лета. Благодаря треку на платформе появился танцевальный челлендж по хештегу #boşadamlar, который набрал уже почти 6 миллионов просмотров.
Одним из наиболее популярных в TikTok в Азербайджане этим летом стал ливанский музыкант Андре Суейд с его треком «Siraa».
«Şirin çağlar» (remix)- Habil Mammadov
Ремикс Габила Мамедова на песню «Şirin çağlar» подарил произведению новое звучание и помог ему обрести популярность среди пользователей TikTok.
В список любимых летних треков среди пользователей в Азербайджане также попала песня французской исполнительницы Jain «Makeba», посвященная известной южноафриканской певице и активистке Мириам Макебе и вдохновившая множество позитивных видео на платформе.
Эмоциональная песня «Ay ürəyim» Тюркан Велизаде также попала в список одних из самых популярных треков сезона и вдохновляла пользователей делиться моментами своего лета.
Летом этого года песня «Onun xəstəsiyəm», исполненная народной артисткой Рёйей, успела стать одной из любимых среди пользователей TikTok. Под эту динамичную музыку пользователи показывали красивые места, делились эстетикой путешествий и другими яркими видео.
Песни лета в TikTok по всему миру
В список популярных песен на платформе, которые вдохновили пользователей по всему миру на создание видеороликов и завоевали любовь сообщества TikTok летом 2023 года, вошли следующие произведения:
- If We Ever Broke Up — Mae Stephens
- What It Is — Solo Version — Doechii
- girls like me don’t cry (sped up) — thuy
- Cupid – Twin Ver – Sped Up Version — FIFTY FIFTY
- LALA — Myke Towers
- Makeba — Jain
- มองนานๆ — FLI:P
- Everyday — Ariana Grande, Future
- Barbie Girl — Aqua
- Endless Summer — Alan Walker & Zak Abel
Это лето подарило пользователям TikTok множество музыкальных открытий. Ритмы главных хитов этого сезона еще долго будут вдохновлять сообщество платфоры на творчество и помогут им сохранить теплые летние воспоминания.