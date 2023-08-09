Абоненты Azercell могут пользоваться SİMA даже без интернета

SİMA — облачная электронная подпись нового поколения, созданная действующим под эгидой Министерства цифрового развития и транспорта ООО «AzInTelecom», сделала еще один шаг к обеспечению максимальной доступности для пользователей.

Теперь абоненты Azercell смогут пользоваться услугами SİMA даже без мобильного интернета. Для этого достаточно оставить мобильный трафик данных включенным в устройстве. Таким образом, получить доступ к мобильному приложению SİMA, зарегистрироваться, оставлять подпись и совершать другие операции можно будет даже при отсутствии суммы на балансе абонента и активного интернет-пакета.

Кроме того, при наличии на балансе абонента активного интернет-пакета списание с баланса интернета при использовании услуг мобильного приложения SİMA не производится.

Отметим, что цифровая подпись нового поколения SİMA имеет ряд преимуществ как для граждан, так и для поставщиков услуг. Снижение затрат и предотвращение потери времени создают особые преимущества для обоих сегментов. В то же время, SİMA можно интегрировать в любую систему. А автоматизация позволяет пользователям подписываться быстро и в любом количестве.

Для получения электронной подписи, которая бесплатна для граждан, достаточно скачать мобильное приложение SİMA на устройство и один раз зарегистрироваться. Ожидается, что подпись, повышающая доступность цифровых услуг, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.

Более подробную информацию об электронной подписи SİMA можно получить, обратившись в Колл-Центр «AzInTelecom» ООО «157».