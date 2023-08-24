В WhatsApp теперь можно создавать группы без названия

В мессенджере WhatsApp появилась возможность создавать группы без названия. Об этом сообщил глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) на своей странице в Facebook.

До этого при создании новой группы пользователь должен был указать ее название. Теперь пользователи смогут создать группу, даже не определившись с темой, а также если им необходимо сделать это быстро. Число участников такой группы не должно превышать шесть человек (обычная группа WhatsApp может включать до 1024 участников). Название группы будет отображаться по-разному для каждого участника в зависимости от того, сохранил он контакты на своем телефоне или нет.

«Если вы присоединитесь к безымянной группе с людьми, которые не сохранили свои контакты, ваш номер телефона будет виден в названии группы. То есть, новая функция нацелена больше на друзей и родственников, которые знают друг друга», — отмечает компания.

Новая функция станет доступна для пользователей по всему миру в течение следующих недель.

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