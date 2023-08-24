Qualcomm представил процессоры серии Snapdragon G для игровых консолей

Компания Qualcomm представила мобильные процессоры серии Snapdragon G, предназначенные для портативных игровых консолей. В серию вошли три модели: G1, G2 и G3x Gen 2.

Мобильная платформа Snapdragon G3x Gen 2 является флагманом серии. В ее составе используются восемь ядер Kryo, а также GPU Adreno A32. Вычислительная производительность новинки «более чем на 40% выше», в сравнении с моделью первого поколения, и вдвое быстрее по графической производительности. Заявлены поддержка 5G-модемов, а также стандартов Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Процессор поддерживает возможность подключения до двух камер, дисплеев (Full HD+, до 144 Hz) и технологию трассировки лучей.

Модели Snapdragon G1 Gen 1 и Snapdragon G2 Gen 1 ориентированы на использование в устройствах среднего ценового сегмента. В составе Snapdragon G1 Gen 1 присутствуют 8 вычислительных ядер Kryo, а также графическое ядро Adreno A11. Заявлена работа с дисплеями (1080p, 60 Hz). Указана поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Snapdragon G1 Gen 1 в большей степени ориентирован для потоковой передачи видеоконтента.

Snapdragon G2 Gen 1 может использоваться как в устройствах с потоковой передачей игр, так и в составе полноценных портативных Android-приставок. Процессор оснащен более производительным GPU Adreno A21, поддерживает 5G и Wi-Fi 6. Платформа может работать с экранами с разрешением выше Full HD+ и частотой обновления до 144 Hz.

В компании отметили, что все три процессора предназначены для систем на базе Android, в ближайшее время не стоит ожидать их появления в составе устройств на Windows или Linux.

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