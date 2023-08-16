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16 августа, 2023
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В WhatsApp появится новая ИИ-функция для генерации стикеров

WhatsApp

В бета-версии приложения WhatsApp для Android (2.23.17.8) появилась ИИ-функция для генерации стикеров по текстовому описанию, об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo. Какая именно нейросеть используется для генерации стикеров, пока неизвестно.

Новая функция будет доступна во вкладке «Стикеры. После генерации и сохранения собственными стикерами можно будет делиться в диалогах. Отмечается, что пользователи смогут реагировать и сообщать администраторам в случае неприемлемости или опасности сгенерированного стикера.

Пока что генерация стикеров доступна ограниченной группе бета-тестеров. Когда новая функция станет доступна всем пользователям мессенджера неизвестно.

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