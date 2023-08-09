spot_img
9 августа, 2023
ДомойAI / MLStability AI представил StableCode - нейросеть для генерации кода

Stability AI представил StableCode — нейросеть для генерации кода

StableCode

Stability AI, разработчик ИИ-генератора изображений Stable Diffusion, представил нейросеть StableCode на базе LLM. ИИ-модель предназначена для генерации кода на разных языках программирования. В компании считают, что решение поможет программистам в их повседневной работе и будет полезно для освоения новых технологий.

StableCode обучали на данных проекта BigCode, который содержит открытый исходный код на разных языках. Нейросеть поддерживает разработку на языках Python, Java, JavaScript, Go, C, C++, а также язык разметки markdown. Кроме того, модель способна работать с большими проектами, состоящими из нескольких файлов.

На данное время модель доступна в трех вариантах — базовый уровень, инструкции и длинное контекстное окно с поддержкой до 16 000 токенов. Все три версии модели доступны на странице компании на Hugging Face.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
В мобильной версии Gmail появился автоматический перевод писем
Следующая статья
Президент Азербайджана подписал новый закон «О платежных услугах и платежных системах»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,113ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,089ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»