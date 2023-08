Stability AI представил StableCode — нейросеть для генерации кода

Stability AI, разработчик ИИ-генератора изображений Stable Diffusion, представил нейросеть StableCode на базе LLM. ИИ-модель предназначена для генерации кода на разных языках программирования. В компании считают, что решение поможет программистам в их повседневной работе и будет полезно для освоения новых технологий.

StableCode обучали на данных проекта BigCode, который содержит открытый исходный код на разных языках. Нейросеть поддерживает разработку на языках Python, Java, JavaScript, Go, C, C++, а также язык разметки markdown. Кроме того, модель способна работать с большими проектами, состоящими из нескольких файлов.

На данное время модель доступна в трех вариантах — базовый уровень, инструкции и длинное контекстное окно с поддержкой до 16 000 токенов. Все три версии модели доступны на странице компании на Hugging Face.

