В Epic Games Store можно бесплатно забрать Loop Hero и Bloons TD 6

Epic Games Store бесплатно отдает две игры — Loop Hero и Bloons TD 6. Акция будет действовать до 10 августа в 19:00 по бакинскому времени.

Loop Hero – «рогалик» с элементами RPG, события которого разворачиваются в мире, попавшем во временную петлю после проклятия Лича. Главному герою нужно использовать колоду карт, чтобы самостоятельно размещать врагов, здания и элементы ландшафта.

Bloons TD 6 — это tower defense, в котором необходимо выполнять различные задания, сражаться с боссами, проходить испытания и создавать собственные.



Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут стратегия Europa Universalis IV и политический симулятор Orwell: Keeping an Eye on You.

