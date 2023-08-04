Apple, Pixar, Adobe, Autodesk и NVIDIA создали альянс для OpenUSD

Компании Apple, Pixar, Adobe, Autodesk и NVIDIA вместе с Фондом совместного развития (JDF), дочерней организацией Linux Foundation, объявили о создании альянса для OpenUSD (AOUSD), который будет заниматься разработкой единого инструмента для кинематографического 3D-контента. Ожидается, что он поможет разработчикам создавать более реалистичные и детализированные сцены для кино и других проектов.

По словам AOUSD, OpenUSD — это «высокопроизводительная технология описания 3D-сцен», которая не только содержит обычные данные, такие как трехмерная геометрия, анимационные скелеты и дескрипторы материалов, а также может хранить физические, механические и электрические свойства объектов.

Сообщается, что Apple предоставит свои технологии компьютерного зрения и машинного обучения. Adobe, один из лидеров в области 3D-графики, будет работать с Pixar над созданием SDK, который позволит пользователям импортировать и экспортировать модели в едином формате Universal Scene Description (USD). Поддержка Linux Foundation может привести к тому, что OpenUSD станет в будущем стандартом ISO.

Вероятнее всего, первые результаты от данного сотрудничества будут ближе к поступлению в продажу гарнитуры Vision Pro от Apple.

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