Toyota представила Land Cruiser Prado 2024

Компания Toyota официально представила новый Land Cruiser Prado 2024 (поколение получило обозначение J250). Внедорожник построен на платформе TNGA-F (основа Lexus GX и Land Cruiser 300) и оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 2,4-литрового четырехцилиндрового мотора и 48-сильного электродвигателя, интегрированного в 8-ступенчатый «автомат». Суммарная мощность составляет 326 л.с., крутящий момент — 630 Нм.

Land Cruiser Prado 2024 имеет полный привод с двухступенчатой раздаточной коробкой, межосевым дифференциалом повышенного трения и блокировкой заднего дифференциала. Клиренс составляет 220 мм, углы въезда и съезда, соответственно, 31° и 22°. Многие из важнейших компонентов внедорожника спрятаны в лонжероны рамы.

Все версии Land Cruiser J250 получат электронную систему передвижения на низкой скорости с особыми настройками педалей тормоза и газа для преодоления серьезных препятствий и спуска с крутых склонов. Есть различные системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и многое другое. В топовых версиях предусмотрены фирменные системы Multi-Terrain Select и Multi-Terrain Monitor.

Базовая версия с обозначением 1958 получит круглые фары, тканевый салон, подогрев руля и передних сидений, а также 8-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой CarPlay и Android Auto. Средняя комплектация — прямоугольные фары, салон из экокожи, передние сидения с вентиляцией и медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюймов. Топовая комплектация First Edition также идет с круглыми фарами, сидениями из натуральной кожи и с 12,3-дюймовым мультимедийным экраном.

У Land Cruiser Prado 1958 неокрашенная решетка радиатора, заменить или отремонтировать ее будет дешевле, чем окрашенную решетку более дорогих версий. Запасное колесо крепится снизу за задним бампером, задняя дверь больше не из двух половинок — она монолитная (но при этом стекло можно открыть отдельно от двери). Внедорожник получил совершенно новый интерьер, материалы отделки стали лучше.

Цена Land Cruiser Prado 2024 стартует с $ 55 тыс. В США внедорожник появится к концу этого года.

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