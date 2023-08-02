Камера Canon MS-500 способна снимать цветное видео в полной темноте

Компания Canon представила новую камеру MS-500, которая позиционируется как одна из самых светочувствительных неинфракрасных камер из когда-либо созданных. Камера способна снимать цветное видео с хорошим качеством при уровне освещенности от 0,001 люкс, что сравнимо с безлунной ночью при свете звезд. Благодаря наличию сменных телеобъективов есть возможность записывать видео с объектами, удаленными на десятки километров.

Canon MS-500 получила фирменный 3,2 Мп датчик изображения SPAD размерами 13,2 × 9,9 мм со сверхвысокой чувствительностью. В компании уверяют, что даже в полной темноте датчик способен снимать с качеством «невооруженного взгляда в обычно освещенном помещении». Более того, датчик может обрабатывать данные примерно за 100 триллионных долей секунды, что позволяет ему захватывать объекты, движущиеся с высокой скоростью, например, фотоны. По словам компании, камера MS-500 будет снимать с разрешением выше 1080p.

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Камера оснащена встроенным байонетом Canon B4, что позволяет использовать 2/3-дюймовые телеобъективы для телевещания, например, CJ45ex13.6B IASE-V H, обеспечивающим 45-кратный коэффициент увеличения.

Canon MS-500 не рассчитана на потребительский сектор, это коммерческий аппарат. Отмечается, что в основном это решение для видеонаблюдения за объектами, требующим чрезвычайно высокого уровня безопасности. Цена камеры составляет $25200.

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