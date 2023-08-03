От пентеста до Red Teaming: как работают решения для тестирования безопасности

Как убедиться, что ваша система безопасности готова ко встрече с незваными гостями? Только самостоятельно проверить ее надежность!

Руководители отдела безопасности должны четко понимать, где защита может дать слабину. Эти знания нужны, чтобы принимать обоснованные решения относительно распределения бюджета. Попытка закупить целый ряд разноплановых решений в надежде закрыть бреши вслепую обречена на провал. Поэтому чтобы грамотно инвестировать в безопасность, необходимо иметь представление об актуальном состоянии защиты.

Оценка киберустойчивости — один из главных приоритетов современных команд по информационной безопасности. Рынок предлагает массу инструментов, методов и процессов — нужно только выбрать свой!

Мы подготовили статью, где разобрали четыре основных инструмента для проверки состояния безопасности. Вы узнаете, что собой представляет каждый инструмент, какие у него особенности и какое решение воплощает каждую из названных технологий.

Управление уязвимостями

Управление уязвимостями — классический прием, позволяющий проверить состояние вашей защиты.

Более 25 лет на рынке кибербезопасности указывают на богатый опыт, а неугасающая актуальность — на эффективность данной технологии.

Решения для управления уязвимостями проверяют вашу инфраструктуру на предмет наличия уязвимостей сети и приложений. Благодаря им, вы не только видите, что не так в вашей среде, но и можете управлять процессом устранения неполадок.

Хотя специалисты по кибербезопасности часто предупреждают о потенциальных уязвимостях, далеко не все компании с готовностью их устраняют. Технология управления уязвимостями берет эту задачу на себя, помогая оперативно выявить пробелы в безопасности. В режиме реального времени команды по безопасности получают информацию о потенциальных уязвимостях. Более того, некоторые современные решения даже предоставляют возможность прогнозируемой приоритизации — искусственный интеллект сообщает, где существует высокая вероятность появления новой бреши.

Примеры решения:

Tenable — производитель решений, которому доверяют около 40 000 организаций по всему миру. Компания разработала платформу управления рисками для актуальной поверхности атаки. Также в портфолио Tenable — целый список решений для оценки киберрисков и защиты от угроз, как для on-prem, так и для облака.

Frontline — SaaS-решение от компании Fortra, которое помогает эффективно управлять уязвимостями. Продукт прост в использовании и предоставляет точную информацию касательно состояния безопасности компании. Frontline помогает расставить приоритеты и отследить результаты, делая защиту более надежной.

Пентест

Пентест, или тестирование на проникновение, является популярным методом для проверки состояния безопасности компаний.

Пентест можно проводить как самостоятельно, так и с привлечением третьей стороны (например, компании, которая специализируется на таких тестированиях). Самостоятельное тестирование позволяет сохранять контроль над ситуацией и не допускать сторонних лиц к своей инфраструктуре. В то же время, доверенные пентест-специалисты из другой компании используют тот же широкий ассортимент инструментов и методов, что и реальные хакеры.

Пентест дает более полную картину состояния безопасности. Он проверяет, насколько система готова к настоящей кибератаке и отображает состояние защиты в определенный момент времени.

Многие стандарты (например, PCI DSS) требуют регулярного проведения пентестов. Обычно имеется в виду ежемесячное, ежеквартальное или ежегодное тестирование, в течение ограниченного периода, достаточного для выявления изменений в ландшафте угроз.

Как правило, зона работы пентестеров обычно заранее оговаривается. Например, если вы проводите пентест для инфраструктуры обработки платежей по кредитным картам, вы не получите полную карту общего контроля безопасности.

После завершения тестирования пентестеры составляют отчет об обнаруженных проблемах и уязвимостях, а вы решаете, как действовать дальше.

Пример решения:

Core Impact — решение для организации и проведения самостоятельных пентестов, которое помогает обнаруживать и устранять все бреши в защите. Core Impact используется для проверки защищенности серверов, конечных точек, беспроводных сетей, веб-приложений, а также сетевых и мобильных устройств.

Red teaming

Атака «красной команды» (Red Teaming) — это более сложная и комплексная версия тестирования на проникновение.

Процесс происходит следующим образом. Междисциплинарная команда экспертов по кибербезопасности пытается обойти вашу защиту и получить конфиденциальную информацию всеми возможными средствами. Задача заключается не только в выявлении слабых мест в конкретной системе или обходе мер безопасности, но и в том, чтобы думать и действовать, как реальные хакеры. Опытная красная команда обеспечивает широкое и детальное понимание, насколько ваша компания готова к угрозам — ни одно другое решение для проверки безопасности не дает настолько полное представление.

«Красная команда» не работает в одиночку — с ней в паре всегда есть команда внутренней безопасности организации (синяя команда, или Blue Team). Она получает от белых хакеров четкие рекомендации по дальнейшему улучшению мер безопасности, чтобы подготовить компанию и предотвратить злоупотребление выявленными уязвимостями реальными преступниками.

Пример решения:

Cobalt Strike — вспомогательный инструмент для белых хакеров, который позволяет моделировать реальные угрозы и помогает «красной команде‎» беспрепятственно проводить ‎постэксплуатационные задачи. В основе решения — скрытый агент и регулярно обновляемая база атакующих скриптов.

Моделирование взломов и атак (BAS)

Моделирование взломов и атак (BAS) – это новейший подход в сфере тестирования безопасности.

Принципы работы BAS (Breach and Attack Simulation) схожи с Red Teaming. Решение использует реальное и задокументированное поведение угроз как основу для выявления и определения приоритетов в безопасности. BAS отличается тем, что автоматически имитирует это поведение, постоянно оповещая вас о вашей готовности к новым угрозам.

Поскольку рынок BAS является относительно новым и менее зрелым по сравнению с ранее описанными решениями, могут существовать определенные отличия в том, как разные поставщики определяют BAS.

Ключевые характеристики BAS-решения следующие:

Должно соответствовать ландшафту угроз и использовать новейшие аналитические данные об постоянно обновляемых угрозах.

Должно проводить непрерывную проверку безопасности 24/7, 365 дней в году.

Должно учитывать существующие возможности контроля, чтобы специалисты по безопасности не тратили лишнее время на ложные сигналы.

Должно предлагать инструкции по смягчению последствий для каждой конкретной угрозы. Все инструкции основаны на существующих технологиях обнаружения и предотвращения (например, правила обнаружения для вашей SIEM-системы).

Должно способствовать эффективному общению и сотрудничеству между заинтересованными сторонами (подобно работе красной и синей команд).

Важно учитывать, что BAS не предназначен для полной замены других решений. Эффективное тестирование безопасности подразумевает использование конкретных инструментов и методов в правильном контексте. Однако, когда речь идет о балансе между скоростью обнаружения и защитой от реальных угроз, BAS создает очень эффективную основу для общей стратегии проверки безопасности.

Пример решения:

Picus — новатор в технологии BAS. Это комплексная платформа, позволяющая оставаться в курсе актуальных событий безопасности в вашей компании. Решение проверяет и контролирует состояние безопасности, повышая киберустойчивость и минимизируя риск инцидентов. Picus симулирует актуальные атаки, оценивая имеющиеся средства безопасности, чтобы выявить бреши и предотвратить угрозы. После проверки решение предоставляет рекомендации по смягчению последствий инцидентов.

Вывод

Регулярный мониторинг состояния безопасности — не прихоть или мимолетный тренд, а необходимость для уверенности в своей защите. Комбинируя несколько инструментов и подходов, вы сможете значительно повысить уровень своей безопасности и не переживать, что какие-то пробелы остались вне вашего поля зрения.

В этой статье мы разобрали четыре ключевых способа тестирования безопасности. Попробуйте воспользоваться ими по отдельности или вместе — создайте свой оптимальный набор инструментов, который закроет ваши запросы.

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