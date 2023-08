Технология AMD FSR 3 с генерацией кадров будет доступна на некоторых старых видеокартах

Кроме видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, компания AMD представила на Gamescom 2023 технологию суперсемплинга FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), которая существенно повысит производительность в играх за счет функции генерации кадров Fluid Motion Frames (AFMF).

Первыми играми с поддержкой FSR 3, которые будут доступны в начале осени, станут Forspoken и Immortals of Aveum. Позже поддержка FSR 3 появится в следующих играх: Avatar Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, Warhammer 40K: Space Marine II, Frostpunk 2, ADERS, SQUAD, Starship Troopers Extermination, Black Myth WUKONG, Crimson Desert и Like A Dragon Infinite Wealth.

Например, в игре Forspoken в разрешении 4K при максимальных настройках качества графики и активной трассировкой лучей без FSR 3 производительность на Radeon RX 7900 XTX составляла всего 36 к/с, а с FSR 3 в режиме Performance она повысилась до 122 к/с.

В ходе презентации AMD отметила, что FSR 3, как и предыдущие версии технологии, будет поддерживаться на некоторых старых видеокартах, включая адаптеры Nvidia и Intel, а также на консолях. Функция не станет эксклюзивной для флагманских моделей.

Кроме того, в начале 2024 года компания выпустит технологию, которая позволит добавить апскейлер с генерацией кадров «в тысячи игр» на DirectX 11 и 12. Это означает, что разработчикам не придется вручную интегрировать генерацию кадров в свои игры — для этого появится специальный и удобный инструмент. Технология будет частью программного пакета HYPR-RX ((Super Resolution, Radeon Boost и Anti-Lag+), который работает только с Radeon RX 7000.

