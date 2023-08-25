Представлены видеокарты AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT

На Gamescom 2023, в рамках мероприятия AMD Gaming Festival, компания AMD представила графические ускорители серии Radeon RX 7000: RX 7700 XT и RX 7800 XT. Новинки базируются на GPU Navi 32, у старшей модели он полнофункциональный, а у младшей — урезанный.

Radeon RX 7700 XT получила 54 вычислительных блока и 3456 потоковых процессоров. Объем Infinity Cache составил 48 Mb, объем памяти GDDR6 — 12 Gb частотой 18 GHz. Разрядность шины памяти составляет 192 бита. Частота в режиме Boost достигает 2544 MHz, значение TBP — 245 Вт.

Radeon RX 7800 XT располагает 60 вычислительными блоками и 3840 потоковыми процессорами, 64 Mb Infinity Cache, 16 Gb памяти GDDR6 частотой 19,5 GHz, а также шиной памяти разрядностью 256 бит. Частота GPU в режиме Boost – 2430 MHz, значение TBP — 263 Вт.

Согласно данным от AMD, RX 7800 XT в среднем опережает GeForce RTX 4070 с 12 Gb памяти в тестах при разрешении 1440p в ряде современных игр. RX 7700 XT также показывает производительность выше, чем RTX 4060 Ti с 16 Gb памяти.

Видеокарты поступят в продажу 6 сентября 2023 года. Цена AMD Radeon RX 7700 XT составит 449 долларов или 489 евро, а Radeon RX 7800 XT — 499 долларов или 549 евро.

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