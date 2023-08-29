TCL X11G Max — флагманский 115-дюймовый 4K-телевизор с экраном QD-Mini LED

Компания TCL представила 115-дюймовый телевизор X11G Max. По утверждению производителя, новая модель является самым большим в мире телевизором с матрицей QD-Mini LED.

QD-Mini LED — это улучшенная версия технологии mini LED. QD-Mini LED-экраны имеют больше индивидуальных зон LED-подсветки, что делает черный цвет насыщенным, при этом такие экраны ярче и не выгорают.

Экран 4K-телевизора имеет 20 000 локальных зон LED-подсветки. Пиковая яркость достигает 5000 нит, контрастность — 7000:1. Частота обновления дисплея составляет 120 Hz, время отклика — всего 1,0 мс, что делает X11G Max игровым телевизором. Есть поддержка технологий HDR10+, HLG, Dolby Atmos и MEMC. Устройство имеет сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий пониженный уровень вредного для глаз синего излучения и мерцания.

TCL X11G Max построен на четырехъядерном ARM-процессоре TCL LingYao M2 с фирменным чипом улучшения изображения TXR Mini LED. Объем оперативной памяти DDR4 3200 MHz составляет 6 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb. Объемный звук обеспечивает 6.2.2-канальная аудиосистема Onkyo Hi-Fi мощностью 240 Вт и двойным сабвуфером. Для подключения есть порты USB 3.0 и HDMI 2.1. Поддерживается Wi-Fi 6.

Цена TCL X11G Max в Китае составляет $10 939. О доступности телевизора в других регионах пока не сообщается.

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