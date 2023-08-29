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29 августа, 2023
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WhatsApp для macOS получил поддержку групповых звонков

WhatsApp macOS

Приложение WhatsApp для macOS получило крупное обновление. Новая версия имеет полностью переработанный интерфейс с обновленным дизайном. Кроме того, приложение теперь оптимизировано под большие экраны.

В WhatsApp для macOS впервые стали доступны групповые видео- и аудиозвонки. В видеозвонках могут участвовать до 8 человек, а в аудиозвонках — до 32. Пользователи Mac могут присоединяться к групповым вызовам после их начала, просматривать историю звонков, получать уведомления о входящих вызовах, даже когда приложение закрыто, делиться файлами и так далее.

Обновленное приложение уже доступно для загрузки на сайте WhatsApp.com и скоро появится в App Store.

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