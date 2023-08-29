Apple объявила дату презентации новых устройств

12 сентября 2023 года в 21:00 по бакинскому времени пройдет традиционная осенняя презентация Apple. Мероприятие под названием Wonderlust (Жажда чудес) будет проходить в прямом эфире из Apple Park. Презентация будет транслироваться на сайте Apple, на Apple TV и на канале компании на YouTube.

Ожидается, что будут представлены смартфоны из линейки iPhone 15, смарт-часы Apple Watch Series 9 и возможно планшеты iPad.

Приглашение на презентацию включает логотип Apple, выполненный в сером, синем и черном цветах, что может указывать на цветовые варианты, которые появятся в линейке iPhone 15 Pro. Согласно утечкам, iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут очень похожи на iPhone 14, но с некоторыми ключевыми отличиями. Выемку в верхней части экрана заменит Dynamic Island, впервые появившийся в линейке iPhone 14 Pro. Порт Lightning может быть заменен USB Type-C, который обеспечит более быструю зарядку. Это будут первые смартфоны компании с разъемом USB Type-C.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат дисплей, изготовленный по технологии литья под низким давлением LIPO, которую компания впервые применила в Apple Watch. Это позволит уменьшить рамки экрана устройств с 2,2 мм до 1,5 мм. Кроме того, ожидаются значительные улучшения камеры, а также порты USB-C.

В линейку смарт-часов Watch Series 9 войдут модели с экранами 41 и 45 мм вместе с новой версией Apple Watch Ultra.

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