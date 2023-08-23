Softprom подписал дистрибьюторское соглашение с Votiro, Zero Trust Content Security

Softprom, Value Added IT Distributor, объявил о подписании дистрибьюторского соглашения с Votiro, лидером в области обезвреживания и доставки безопасного и полнофункционального контента. С помощью передовой технологии CDR (Content Disarm & Reconstruction) — технология удаления потенциально вредоносного кода из файлов, Votiro ежегодно дезинфицирует миллиарды файлов для и приложений по всему миру.

Softprom будет распространять Votiro Cloud в Европейском Союзе, Швейцарии, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове, Украине, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

Votiro отмечена наградами в области кибербезопасность, специализируется на очистке файлов, гарантируя, что каждая организация защищена от атак нулевого дня и неизвестных атак. Технология Positive Selection от Votiro выделяет только безопасные элементы каждого входящего файла, гарантируя, что каждый файл, поступающий в вашу организацию, на 100 % безопасен. Благодаря этому соглашению мы сможем предоставить нашим клиентам безопасный и полностью пригодный для использования поток данных по всем каналам входящих файлов.

В линейку Softprom добавлены следующие решения Votiro:

Votiro for Email — защищает весь канал электронной почты от вредоносных угроз (включая скрытые, известные и неизвестные киберугрозы), обеспечивая 100% безопасность электронной почты.

Votiro for Web Browsers and Web Applications — гарантирует, что каждый загруженный файл обезврежен, прежде чем он попадет в вашу организацию.

Votiro for File Transfers — устраняет потенциальные вредоносные программы и вредоносные элементы, встроенные во все цифровые передачи и файлы, позволяя только заведомо надежным элементам достигать конечной точки.