Компания ASUS объявляет конкурс «Школа технологий ASUS». Принять участие в конкурсе может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня профессиональной подготовки. Кроме того, к участию в конкурсе допускаются авторы, проживающие на территориях Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Грузии, Таджикистана и Туркменистана.
Конкурс проводится в период с 22 августа по 26 сентября 2023 года и будет состоять из пяти этапов, на каждом из которых в формате школьного урока вы познакомитесь с инновационными технологиями ASUS. По итогам каждого этапа проводится тест, среди ответивших правильно на его вопросы разыгрываются 25 ключей пакета приложений Microsoft 365. Прошедшие все тесты участвуют в розыгрыше ноутбука для учебы и работы — ASUS Vivobook S 15 OLED, а также специального приза — профессионального монитора ProArt Display PA328CGV.
Даты
- Первый урок: 22 августа 2023 г.
- Период проведения конкурса: 22 августа – 26 сентября 2023 г.
- Объявление победителей, выигравших главные призы: 27 сентября 2023 г.
Призы
- 25 ключей активации пакета приложений Microsoft 365
- Ноутбук Vivobook S 15 OLED
- Монитор ProArt Display PA328CGV
Пройди все этапы конкурса и выиграй крутой приз или узнай о самый выгодной акции!
Принять участие и зарегистрироваться можно по ссылке: http://asus.events/bts.
Следите за конкурсом в официальных группах ASUS CIS в социальных сетях:
TG: https://t.me/asus_on_russian
IG: https://instagram.com/asus.cis
VK: https://vk.com/asus
FB: https://www.facebook.com/asuskz