Компания ASUS объявляет конкурс «Школа технологий ASUS». Принять участие в конкурсе может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня профессиональной подготовки. Кроме того, к участию в конкурсе допускаются авторы, проживающие на территориях Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Грузии, Таджикистана и Туркменистана.

Конкурс проводится в период с 22 августа по 26 сентября 2023 года и будет состоять из пяти этапов, на каждом из которых в формате школьного урока вы познакомитесь с инновационными технологиями ASUS. По итогам каждого этапа проводится тест, среди ответивших правильно на его вопросы разыгрываются 25 ключей пакета приложений Microsoft 365. Прошедшие все тесты участвуют в розыгрыше ноутбука для учебы и работы — ASUS Vivobook S 15 OLED, а также специального приза — профессионального монитора ProArt Display PA328CGV.

Даты

Первый урок: 22 августа 2023 г.

Период проведения конкурса: 22 августа – 26 сентября 2023 г.

Объявление победителей, выигравших главные призы: 27 сентября 2023 г.

Призы

25 ключей активации пакета приложений Microsoft 365

Ноутбук Vivobook S 15 OLED

Монитор ProArt Display PA328CGV

Пройди все этапы конкурса и выиграй крутой приз или узнай о самый выгодной акции!

Принять участие и зарегистрироваться можно по ссылке: http://asus.events/bts .

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