В новом трейлере Tekken 8 объявили дату релиза и показали новый режим

Во время церемонии открытия выставки gamescom 2023, BANDAI NAMCO Studios поделилась свежим трейлером Tekken 8. В ролике рассказали о новом уникальном режиме Arcade Quest, где можно создать и кастомизировать своего собственного персонажа. Их можно одеть в стиле знакомых бойцов, либо использовать свой стиль на основе большого гардероба.

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Среди особенностей файтинга: 32 играбельных бойца, начало новой саги мира Tekken и зубодробительные битвы. За покупку различных изданий дадут разнообразные костюмы для бойцов и другой контент.

Релиз Tekken 8 состоится 26 января 2024 года, предзаказ уже открыт. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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