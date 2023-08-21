Samsung совместно с Nexon представили The First Descendant — первую игру с поддержкой HDR10+ Gaming

Компания Samsung Electronics анонсировала The First Descendant — первую в мире игру с поддержкой стандарта HDR10+ Gaming. Разработкой тайтла занимается издатель видеоигр Nexon. Открытый бета-тест стартует 19 сентября, а полноценно игру покажут на выставке Gamescom 2023.

Как отмечает Samsung, стандарт HDR10+ Gaming позволяет автоматически калибровать яркость, контрастность и цвета в зависимости от возможностей монитора или телевизора. Это улучшает детализацию светлых и темных участков, а также дает более точную цветопередачу. HDR10+ Gaming имеет низкую задержку и совместим с переменной частотой обновления.

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Samsung сообщает, что HDR10+ Gaming уже поддерживается на мониторах Samsung (серия Odyssey 7 и выше) и телевизорах (серия Q70 и выше). На каких платформах The First Descendant будет поддерживать HDR10+ Gaming, не сообщается.

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