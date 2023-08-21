На чём базируется правильная аналитика

«Вот части все в его руках, однако им —

увы и ах! — недостает духовной связи!»

Гёте

Аналитика важна, если это, конечно, аналитика. А вот можно ли назвать аналитикой то, чем все сегодня занимаются? Это большой вопрос, и мы попытаемся в нем разобраться. Для начала неплохо было бы выбрать наиболее распространенную современную формулировку понятия «аналитика». Но, как оказалось, эта задача не из простых, а все потому как «аналитик» развелось слишком много. Это и финансовая аналитика, и бизнес-аналитика, и риск-аналитика, и маркетинговая аналитика, да и много чего еще. Прибавьте сюда десятки вендоров и консультантов со своими собственными определениями (естественно под свой эксклюзивный продукт), и ситуация станет понятной. Таких определений сотни и обобщить их достаточно сложно, но все же можно. Для этого надо, отбросив общие формулировки, выделить одно единственное предложение, и предложение это звучит следующим образом: аналитика — это набор инструментов для анализа соответствующего сектора (финансы, бизнес и т.д). Явная тавтология. Это вообще не определение, так как под него можно подвести любой вид деятельности.

Почему так важно определение?

А все дело в том, что люди, причем, небезосновательно, привыкли считать наиболее надежным способом научный. А поскольку термин «аналитика» носит вполне себе научный характер, все и занимаются «аналитикой», считая, что они в своей деятельности используют надежный научный подход. Но вот что они понимают под «аналитикой»?.. А под «аналитикой» большинством людей понимается методология обобщения наблюдений. Речь, конечно, идет об индуктивной логике.

А что за зверь такой «индуктивная логика»? Вот ее определение: «Индуктивная логика относится к разделу логики, который занимается процессами и методами обоснования и вывода общих закономерностей на основе наблюдения и опыта. Она стремится извлечь общие законы и правила на основе ограниченного количества наблюдаемых фактов или примеров».

Как это следует понимать, мы покажем на достаточно типичном примере индуктивного вывода: «Один лебедь белый, допустим, что любые n лебедей тоже белые, следовательно, n+1 лебедей — белые, а отсюда вывод — все лебеди белые»1.

Что-то не так, верно? В чем же ошибочность вывода? А ошибочность этого вывода заключается в том, что предположение о том, что любые n лебедей белые, не имеет под собой никакого логического обоснования, а, следовательно, недостоверно и, чаще всего, ошибочно. Нет, конечно бывают случаи угадывания, но если идти по пути гадания, то можно предложить гораздо более дешевые и столь же «достоверные» способы, как, например, карты таро или гадание на кофейной гуще…

«Но как же так?», возразят мне оппоненты. «Мы годами изучали исторические события и на их основе строили прогнозы будущего». Не годами, отвечу я, а тысячелетиями. Да, именно тысячелетия мир жил в обстановке размеренной жизни, и в императиве — «…что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем»2. А сегодня мы живем в турбулентном мире и пытаемся использовать старые рецепты в новой реальности. Но ведь это совсем разные вещи — управлять кораблем, плывущим в спокойном море и в море бурлящем. В спокойном море можно спокойно встать на автопилот, а в штормовом море одно неверное движение приведет к катастрофе.

Думается, настало время подойти к одному банальному соглашению — любой инструмент для бизнеса следует рассматривать с позиции пользы, которую этот инструмент может принести бизнесу. В такой парадигме понятие «аналитики», как его трактовали в прежнем мире, вполне приемлемый инструмент, чего нельзя сказать о применимости его в нашем «штормящем» мире, где цена ошибки невероятно высока. И дело вовсе не в названии. Инструмент можно назвать как угодно, главное понимать, что стоит за названием. И именно этот смысл, стоящий за названием, определяет вид деятельности, приносящей либо нет пользу для бизнеса. И не исключено, что именно научное определение понятия «аналитика» может стать вполне достойным кандидатом на тот самый вид деятельности, способной принести пользу бизнесу.

Аналитика (др.-греч. άναλυτικά, букв. — «искусство анализа») — часть искусства рассуждения — логики, рассматривающая учение об анализе — операции мысленного или реального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между предметами) на составные части, выполняемая в процессе познания или предметно-практической деятельности человека.

Еще в IV веке до нашей эры ученик Платона, древнегреческий философ Аристотель, в своем «Органоне» назвал два известных своих сочинения по логике словом «Аналитика» («Первая Аналитика» и «Вторая Аналитика»), так как они разлагают логическое мышление на простейшие элементы и затем уже от них переходят к сложным формам мышления. Будучи основателем формальной логики как науки, Аристотель называл ее «аналитика». Термин же «логика» прочно вошел в обиход уже после его смерти, в III веке до нашей эры. А в XVIII веке Иммануил Кант назвал «аналитикой» разложение человеческой познавательной способности. Таким образом, как видим, аналитика и есть логика, во всяком случае, в древнейшем ее прочтении.

Как всё это работает?

Cуждение (описание явления, понятие) расчленяют до неделимого (атомарного) уровня. Это этап анализа. Затем из неделимых атомарных понятий складывают обобщения. Это этап синтеза. Приведем два примера.

Первый пример — гипотеза Пуанкаре. Почему именно Перельману удалось доказать ее? Дело в том, что Перельман знал все те теоремы (тот самый атомарный уровень), которые в итоге и оказались базисом для теорем, доказанных им. И эти, доказанные Перельманом теоремы, стали доказательством гипотезы Пуанкаре. Теперь более простой пример. Перед нами стоит задача покрыть кафелем некоторую поверхность. Чем крупнее плитки, тем хуже задача будет решена, а использование кафеля минимального размера (атомарный уровень) позволит нам решить задачу очень хорошо.

А как быть с прогнозной аналитикой?

Да всe то-же самое! Раскладываем явление (данные) до атомарного уровня и из полученных атомов создаeм новое представление (явление), которое и будет тем самым прогнозом. Это как с конструктором LEGO. Для создания нового узора вам потребуется разобрать на ячейки старый, чтобы использовать их.

Сложно? Кто же спорит? Безусловно, сложно, но с другой стороны, если подумать, то лодкой управлять легче, чем круизным лайнером — это факт. Но если рассмотреть вероятность успеха при пересечении Атлантического океана на лодке или на современном океаническом лайнере, то картинка существенно изменится. А почему лайнер надежней? Потому как построен он с учетом всех новейших достижений науки.

Сегодня, когда мы приближаемся к эпицентру шторма, нам как никогда в истории требуются взвешенные решения, которые базируются на достоверных знаниях, а не на данных. А что нам дает относительную достоверность? Только научный подход! Итак, можно сделать вывод, что аналитика важна лишь как элемент науки и логики!

1 К.Р.Поппер. «Логика научного исследования».

2 Книга Екклесиаста. Гл. I.

Автор: Фаруг Д.Муганлинский