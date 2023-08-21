SK hynix разработала память HBM3E с пропускной способностью 1,15 ТБ/с

Южнокорейская компания SK hynix объявила о разработке памяти HBM3E, предназначенной в первую очередь для задач искусственного интеллекта. По заявлениям компании, новый стандарт памяти может обрабатывать данные с пропускной способностью до 1,15 ТБ/с. Образцы изделий уже поставляются отдельным заказчикам для оценки технических характеристик.

HBM3E — это улучшенная версия памяти HBM3 пятого поколения, которая пришла на смену предыдущим: HBM, HBM2, HBM2E и HBM3. При изготовлении чипов компания SK hynix применяет технологию Advanced Mass Reflow Molded Underfill (MR-MUF), представляющую собой метод объединения нескольких чипов памяти на одной подложке посредством спайки. С помощью данной технологии удалось повысить эффективность рассеивания тепла на 10%.

Говорится об обратной совместимости с HBM3 — разработчики и производители оборудования смогут интегрировать новый стандарт памяти в уже существующие системы без необходимости внесения значительных конструктивных изменений.

Массовое производство HBM3E компания SK hynix планирует организовать в первой половине следующего года.

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