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8 августа, 2023
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Количество пользователей криптобиржи Binance достигло 150 млн

Binance

Генеральный директор и совладелец крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил, что количество зарегистрированных на площадке пользователей достигло отметки 150 млн. В мае их насчитывалось 128 млн, за три месяца прирост аудитории составил 22 млн. Для сравнения, количество пользователей крупнейшей американской криптобиржи Coinbase не превышает 98 млн. человек.

По словам Чжао, такой прирост пользователей был зафиксирован после того, как Binance вновь вышла на рынок Японии, получила лицензию в Дубае и добавила новые активы — SEI и CYBER. Кроме того, в июле прибыль компании выросла до $209 млрд, а рыночная доля Binance — 65%.

Прирост числа пользователей происходит на фоне проблем и судебных разбирательств. В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала на Binance и Чжао в суд за якобы «незаконную» работу биржи и «фиктивную» программу комплаенса. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иски к Binance, Чжао и Binance.US (подразделение биржи для американского рынка) за якобы имевшее место нарушение американского законодательства о ценных бумагах. Теперь сообщается, что еще одно ведомство готовится предъявить бирже серьезные обвинения.

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