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25 августа, 2023
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Meta представила ИИ-инструмент Code Llama для написания программного кода

Code Llama

Компания Meta выпустила ИИ-генератор программного кода Code Llama. Система построена на базе большой языковой модели Llama 2. Для обучения нейросети использовали общедоступные данные из интернета. Инструментом можно пользоваться бесплатно в коммерческих и исследовательских целях.

Code Llama генерирует код по описанию, а также завершает и отлаживает его при указании на определенную строку. В дополнение к базовой модели Code Llama разработчики выпустили две специализированные версии: Code Llama-Python (умеет понимать команды на языке Python) и вторую Code Llama-Instrct (для текстовых инструкций). Модели взаимозаменяемыми не являются — базовую Code Llama и Code Llama-Python не рекомендуется использовать для управления на естественном языке.

В Meta заявили, что Code Llama демонстрирует лучшие результаты в сравнении с общедоступными большими языковыми моделями. В тесте HumanEval система набрала 53,7% и смогла точно написать код на основе текстового описания. В Code Llama входят три версии — с 7, 13 и 34 млрд. параметров. Первая может работать на одном графическом процессоре, другим потребуется более мощное оборудование.

Код проекта опубликован на GitHub, также модель можно скачать на сайте компании.

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