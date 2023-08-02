Представлены новые кнопочные телефоны Nokia 130 и 150

Компания HMD Global представила два обновленных кнопочных телефона Nokia 130 и 150.

Nokia 130 оснащен 2,4-дюймовым экраном. Объем оперативной и встроенной флеш-памяти составляет по 4 Mb. Есть поддержка карт памяти емкостью до 32 Gb. На задней панели находится большая перфорация для динамика и светодиод, который служит фонариком, так как телефон не оснащен камерой.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 1450 мАч. Время работы в режиме ожидания достигает 30 дней, при обычном использовании – 20 часов. Есть встроенное FM-радио, MP3-плеер, 3,5 аудиоразъем и защита от воды и пыли (IP52). Габариты составляют 130,9 x 50,6 x 14 мм, вес — 98,2 гр. Доступные цвета корпуса: темно-синий, светло-золотой и фиолетовый.

Nokia 150 поддерживает только сети 2G. Телефон оборудован 2,4-дюймовым экраном. Аппарат поддерживает карты памяти емкостью до 32 Gb. Емкость встроенной батареи — 1450 мАч. Автономность такая же, как у модели Nokia 130. Есть камера на 0,3 Мп, защита IP52, FM-радио, разъем 3,5 для подключения наушников. Габариты составляют 130,95 x 50,6 x 15,15 мм, вес – 106,3 гр. Модель поддерживает длительное нажатие клавиши «#» для быстрого отключения звука, а также удержание других кнопок для быстрого набора сохраненных номеров. Nokia 150 доступен в красном, синем и черном цветах корпуса.

Ориентировочная цена каждой модели составляет $30.