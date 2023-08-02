Microsoft начал продавать запчасти для самостоятельного ремонта контроллеров Xbox

Microsoft запустил в продажу запчасти для контроллеров Xbox, приобрести которые можно в официальном интернет-магазине компании. Владельцы стандартного геймпада Xbox и Xbox Elite Series 2 теперь могут самостоятельно отремонтировать эти устройства. В продаже доступны плата, вибромоторчики, лицевая панель (черная и белая) и набор всех кнопок, включая аналоговые стики (черного и белого цветов).

Цены запчастей для стандартного геймпада Xbox:

Плата — $33,99;

Вибромоторчики — $34,99;

Лицевая панель — $19,99;

Набор кнопок — $21,99.

Цены запчастей для контроллера Xbox Elite Series 2:

Плата — $49,99;

Вибромоторчики — $59,99;

Лицевая панель — $25,99;

Набор кнопок — $23,99.

Microsoft дает один год гарантии на запчасти для геймпадов. Кроме того, на сайте можно найти инструкции и обучающие видеоролики по ремонту контроллеров.

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