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3 августа, 2023
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Microsoft начал продавать запчасти для самостоятельного ремонта контроллеров Xbox

Microsoft Xbox

Microsoft запустил в продажу запчасти для контроллеров Xbox, приобрести которые можно в официальном интернет-магазине компании. Владельцы стандартного геймпада Xbox и Xbox Elite Series 2 теперь могут самостоятельно отремонтировать эти устройства. В продаже доступны плата, вибромоторчики, лицевая панель (черная и белая) и набор всех кнопок, включая аналоговые стики (черного и белого цветов).

Цены запчастей для стандартного геймпада Xbox:

  • Плата — $33,99;
  • Вибромоторчики — $34,99;
  • Лицевая панель — $19,99;
  • Набор кнопок — $21,99.

Цены запчастей для контроллера Xbox Elite Series 2:

  • Плата — $49,99;
  • Вибромоторчики — $59,99;
  • Лицевая панель — $25,99;
  • Набор кнопок — $23,99.

Microsoft дает один год гарантии на запчасти для геймпадов. Кроме того, на сайте можно найти инструкции и обучающие видеоролики по ремонту контроллеров.

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