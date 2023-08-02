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3 августа, 2023
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QNAP выпускает Container Station 3.0 с совершенно новым пользовательским интерфейсом

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Компания QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик вычислительных, сетевых решений и решений для хранения данных, сегодня объявила о выпуске Container Station 3.0 с обновленным пользовательским интерфейсом, предлагающим разработчикам более удобный и гибкий опыт развертывания контейнеров и сред хранения.

«Мы хотим поблагодарить всех пользователей, оставлявшим отзывы во время бета-тестирования Container Station 3.0, так как они очень помогли нам внести улучшения в официальную версию, — отметил Джимми Тан (Jimmy Tan), менеджер по продуктам QNAP. — Теперь пользователи Container Station могут наслаждаться более удобными процессами развертывания контейнеров и управления ими, устраняющими ненужные этапы настройки и экономящими время».

QNAP Container Station — единственная контейнерная платформа NAS на рынке, которая поддерживает LXD, Docker, Kata и Kubernetes (K3s). Разработчики могут эффективно запускать контейнерные приложения и безопасно сохранять данные на QNAP NAS, чтобы создать универсальные решения с архитектурой микросервисов на основе контейнеров. Container Station 3.0 дополнительно оптимизирует взаимодействие с пользователем, помогая разработчикам запускать контейнеры и управлять ими с большим удобством.

Преимущества обновленного пользовательского интерфейса в Container Station 3.0:

  • Возможность изменения конфигурации в режиме онлайн и обновления их в режиме реального времени, воссоздавая запущенные контейнеры.
  • Возможность сохранения часто используемых команд контейнера для большей эффективности.
  • Загрузка файлов изображений и YAML с локальных устройств (ПК или QNAP NAS) или из облака.
  • Несколько сетевых режимов и поддержка VLAN.
  • Индивидуальные информационные списки контейнеров.
  • Шаблоны приложений для быстрого старта.

Для запуска Container Station 3.0 необходим NAS на базе x86 (процессор Intel или AMD), например, QNAP NAS с QTS 5.1.0 (или новее), QuTS hero h5.1.0 (или новее).

Получить больше информации о Container Station, можно по этой ссылке https://www.qnap.com/go/software/container-station.

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