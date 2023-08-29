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29 августа, 2023
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Представлены компактные камеры Sony A7C II и A7CR с искусственным интеллектом

Sony

После выхода Sony a7C прошло почти 3 года. Теперь производитель этой компактной полнокадровой беззеркальной камеры представляет две новые камеры: Sony a7C II и Sony a7CR. Если оригинальная Sony a7C в 2020 году рассматривалась как меньшая и легкая версия Sony a7 III, то новая a7C II является аналогичной альтернативой Sony a7 IV. Новинка, оснащенная той же 33 Мр CMOS-матрицей Exmor R с задней подсветкой и процессором обработки изображений Bionz XR, что и a7 IV, создана специально для любителей фотографии и видеосъемки. Компактная полнокадровая камера обещает расширенные функции автофокусировки, производительность и высококачественное видео 4K. Sony a7C II также включает в себя специальный механизм обработки искусственного интеллекта, обеспечивающий некоторые из более сложных функций фото и видео, включая надежное распознавание объектов, отслеживание в реальном времени и автоматическое кадрирование на основе искусственного интеллекта. 7C II наделена 759-точечной автофокусировкой, при этом области автофокусировки охватывают примерно 94% площади изображения.

Благодаря полному отслеживанию автофокусировки и автоэкспозиции, a7C II может снимать со скоростью до 10 кадров в секунду, используя механический или электронный затвор. Sony a7C II включает в себя множество других интересных функций. Также обе новинки получили дополнительный диск управления. Sony a7C II записывает видео в формате 4K с передискретизацией 7K, а также включает в себя встроенные функции создания таймлапсов. Новинка оснащена 3,0” дисплеем с переменным углом наклона. Цена Sony a7C II в комплектации body составляет 2199,99 доллара, а в комплекте с зум-объективом Sony 28–60mm новинка оценена в 2499,99 доллара.

Модель a7CR обещает лучшее качество изображения полнокадровой беззеркальной камеры Sony в более миниатюрном корпусе. Как и a7C II, a7CR включает в себя специальный блок обработки искусственного интеллекта, который обеспечивает улучшенные функции автофокусировки при обнаружении объекта, улучшенное отслеживание и автоматическое кадрирование видео. Кроме того, как и a7C II, a7CR во многом заимствует функции a7R V. Она имеет такое же количество точек автофокусировки (693) и такой же охват зоны автофокусировки (79%). Однако a7CR отличается от a7R V скоростью съемки. В то время как максимальная скорость a7R V составляет 10 кадров в секунду, a7CR может снимать до 8 кадров в секунду при использовании механического затвора и до 7 кадров в секунду при использовании электронного затвора.

Цена Sony a7CR составляет 2999,99 доллара.

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