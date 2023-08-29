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29 августа, 2023
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OpenAI запустила корпоративную версию ChatGPT Enterprise

ChatGPT Enterprise

Компания OpenAI представила корпоративную версию ChatGPT на базе большой языковой модели GPT-4. ChatGPT Enterprise предлагает продвинутую защиту данных, более высокую скорость генерации ответов, функцию обработки длинных входных данных и расширенные настройки.

Много компаний рассматривает возможность внедрения ИИ-платформы в свою деятельность, но сдерживающим фактором пока оставались соображения конфиденциальности и безопасности данных. OpenAI отмечает, что ChatGPT Enterprise предлагает повышенную безопасность, конфиденциальность и неограниченный высокоскоростной доступ к модели GPT-4, которая обеспечивает мощный анализ данных и позволяет задавать ChatGPT сложные вопросы.

Подчеркивается, что система не использует пользовательские данные для обучения, вся информация полностью контролируется компанией.

В ближайшее время в пакете появятся дополнительные функции, например, еще более продвинутые возможности аналитики и кастомизации базы знаний чат-бота о компании и ее данных. Также в дальнейшем планируются тарифы для небольших команд. Корпоративная версия чат-бота отделена от базовой ChatGPT и потребительской премиум-подписки ChatGPT Plus. Уже использующие сервис компании смогут сохранить доступ к нему или переключиться на его корпоративную версию, если необходим доступ к новым функциям.

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