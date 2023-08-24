Представлены игровые OLED-мониторы Asus ROG Swift с частотой обновления до 240 Hz

На Gamescom 2023 компания Asus представила три игровых монитора серии ROG Swift: модели PG32UCDM, PG34WCDM и PG49WCD. Все устройства получили OLED-матрицу с высокой частотой обновления.

Asus ROG Swift PG32UCDM является первым в мире 32-дюймовым монитором с панелью 4K QD-OLED. Устройство получило поддержку кадровой частоты 240 Hz, пиковую яркость 1000 нит и имеет отклик в 0,03 мс (GtG). Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black, указывающий на возможность отображения глубокого черного цвета.

Есть поддержка технологии AMD FreeSync Premium и переменной частоты обновления (VRR). Поддержка NVIDIA G-Sync не заявлена. В оснащение монитора входят разъемы DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 и USB Type-C с функцией DisplayPort, есть переключатель KVM.

Asus ROG Swift PG34WCDM получил 34-дюймовую изогнутую WOLED-панель поддерживающую разрешение 3440 × 1440 пикселей и частоту обновления 240 Hz. Значение яркости достигает 1300 нит. Экран имеет отклик в 0,03 мс и поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync. Модель также имеет сертификацию VESA DisplayHDR 400 True Black.

Для подключения можно использовать DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB Type-C (90 Вт) и USB 3.2 Type-A. Также есть переключатель KVM.

Asus ROG Swift PG49WCD имеет меньшую кадровую частоту, чем предыдущие две модели. В мониторе используется сверхширокоформатная 49-дюймовая панель QD-OLED с разрешением 5120 × 1440 пикселей, частотой обновления 144 Hz и откликом в 0,03 мс. Устройство оснащено разъемами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, а также USB Type-C (90 Вт).

Цена известна только 49-дюймовой модели, она составляет $1499. Монитор появится в продаже в четвертом квартале этого года. Две другие модели будут предложены в первом квартале будущего года.

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