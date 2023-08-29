Представлены беспроводные наушники Realme Buds Air 5

Компания Realme представила в Китае новые беспроводные наушники Buds Air 5, а также более доступную модель Buds T300. В сравнении с предшественником Buds Air 5 получили улучшенное шумоподавление, увеличенное время автономной работы и уменьшенную задержку. Наушники оборудованы 12,4-мм драйверами. Сигнал передается посредством беспроводной связи Bluetooth 5.3. Благодаря системе из шести микрофонов наушники способны подавлять посторонние шумы до 50 дБ, чем превосходят большинство аналогов на рынке.

В каждом наушнике установлен аккумулятор на 43 мАч, в кейсе — емкостью 460 мАч. По заявлению компании, время автономной работы наушников достигает 7 часов, при включенном режиме шумоподавления – 4,5 часа. Благодаря зарядному кейсу устройство сможет проработать до 38 часов в режиме прослушивания музыки. Поддерживаются аудиокодеки AAC и SBS. Заявлена низкая задержка на уровне 45 мс, что позволяет использовать наушники для игр, где важна скорость реакции.

Модель Realme Buds T300 также оснащена 12,4-дюймовыми драйверами. Система активного шумоподавления (4 микрофона) глушит посторонние шумы до 30 дБ. Есть поддержка Bluetooth 5.3. Общее время автономной работы составляет 40 часов.

Realme Buds Air 5 будут предложены в белом и синем цветах по цене $41, а Realme Buds T300 — $27. Продажи моделей стартуют с 4 сентября.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az