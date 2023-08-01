Представлен смартфон Redmi 12 5G на базе нового Snapdragon 4 Gen 2

Бренд Redmi представил доступный смартфон Redmi 12 5G. Аппарат первым получил новый процессор начального уровня от Qualcomm.

Redmi 12 5G оборудован плоским 6,79-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2460х1080 пикселей. Производитель отмечает, что это самый большой экран в классе. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления от 30 до 90 Hz, а максимальное значение яркости достигает 550 нит. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 3.

Смартфон построен на базе 4-нм процессора Snapdragon 4 Gen 2, объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4,6 или 8 Gb, емкость постоянной UFS 2.2 – 128 или 256 Gb. Предусмотрен слот для microSD.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп (f/1.8) и 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0) встроена в небольшое отверстие по центру экрана. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. В оснащение также входят поддержка LTE, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Dual SIM, ИК-порт, USB-C и аудиоджек. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP53. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Работает смартфон под управлением Android 13 с интерфейсом MIUI 14.

Цены на Redmi 12 5G: 4/128 Gb — $145, 6/128 Gb — $165, 8/256 Gb — $190. Продажи в Индии начнутся 4 августа. Сроки международного релиза пока не объявлены.

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