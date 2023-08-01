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1 августа, 2023
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Запущено мобильное приложение Azparking

Azparking

Управление парковочными местами, организованными на государственных автомобильных дорогах на административной территории города Баку на основании новых правил, утвержденных соответствующим постановлением Кабинета Министров, служит созданию дисциплины в этой сфере, обеспечению финансовой прозрачности путем предотвращения незаконного сбора денег. Так, взимание платы за парковку транспортных средств будет осуществляться в безналичном порядке. С этой целью Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) запустило мобильное приложение Azparking. Приложение доступно для мобильных устройств на базе iOS и Android.

Пользователи, пройдя регистрацию посредством номера своего мобильного телефона, могут получить доступ к приложению. При помощи приложения пользователь сможет быстро найти парковочные места рядом с местом, где он находится, определить координаты и выбрать место для парковки.

Также пользователь сможет заранее получить информацию о текущем состоянии парковочных мест по адресу, по которому он собирается выехать. Так, свободные, частично или полностью заполненные места, где обслуживание временно приостановлено, отмечены разным цветом. Не остались без внимания и водители с ограниченными физическими возможностями. Места, предназначенные для них, показаны специальным цветом.

Отметим, что произвести оплату парковки можно c помощью раздела «Платежи» программного обеспечения. Раздел профиля содержит информацию о личных данных, автомобилях, банковских картах, платежах и индивидуальных парковочных талонах. В Azparking можно добавить любое количество автомобилей. Пополнить виртуальный баланс можно через платежные терминалы MilliÖn и eManat.

В приложении, которое предоставляет услуги пользователям на 3-х языках, можно увидеть платежи, совершенные в течение 1, 7 и 30 дней.

Через раздел приложения «Индивидуальный парковочный талон» пользователи легковых автомобилей, проживающие в домах или зданиях, расположенных на обочинах дорог, где организованы парковочные места, могут подать заявку на бесплатную парковку. Для этого автовладелец должен подать заявку, заполнив соответствующую информацию.

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