Представлен POCO M6 Pro 5G: экран 90 Hz и Snapdragon 4 Gen 2 за $133

Бренд POCO, принадлежащий компании Xiaomi, представил новый бюджетный смартфон под названием M6 Pro 5G. Аппарат выполнен в корпусе с плоскими гранями.

POCO M6 Pro 5G оснащен 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Hz и частотой опроса сенсорной панели 240 Hz. За защиту экрана отвечает стекло Gorilla Glass 3. Максимальная яркость достигает 550 кд/м². В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 или 6 Gb, емкость накопителя стандарта UFS 2.2 – 64 или 128 Gb. Предусмотрена поддержка карт microSD до 1 Tb.

Основная камера включает датчик на 50 Мп (f/1.8) и 2Мп (датчик глубины). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (f/2.0). За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с функцией быстрой 18-ваттной зарядки (в комплекте идет зарядное устройство с адаптером на 22,5 Вт). Есть поддержка LTE, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Dual SIM, ИК-порт, USB-C, 3.5-мм разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP53. Работает смартфон под управлением Android 13 с интерфейсом MIUI 14. Обещаны регулярные обновления безопасности, включая два релиза новых Android. Габариты составляют 168,6 x 76,28 x 8,17 мм, вес — 199 гр.

Poco M6 Pro поступит в продажу 9 августа в Индии в расцветках Power Black (чёрный) и Forest Green (зелёный). Версия в конфигурации 4/64 Гбайт оценена в 10 999 рупий ($135), а на 6/128 Гбайт установлен ценник в 12 999 рупий ($160).

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