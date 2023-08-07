Бесплатная ИИ-модель Pangu-Weather от Huawei прогнозирует погоду за секунды

Июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений и, возможно, самым теплым за последние 120 тыс. лет. Традиционные методы прогнозирования погоды требуют огромных вычислительных мощностей. Компания Huawei представила бесплатную ИИ-модель Pangu-Weather, способную прогнозировать погоду за считанные секунды. Доступ к платформе могут получить все желающие.

Модель Pangu-Weather разработана облачным подразделением Huawei Cloud, и как утверждается, позволяет делать более точные прогнозы в 10 тыс. раз быстрее по сравнению с обычными решениями. Это облегчает раннее прогнозирование и подготовку к экстремальным погодным условиям. Прогнозы Pangu-Weather охватывают геопотенциал, удельную влажность воздуха, скорость ветра и температуру.

Результаты прогноза были опубликованы в рецензируемом научном издании Nature 5 июля 2023 года. Возможности ИИ-модели были успешно проверены в экстремальных ситуациях, таких как шторм Юнис, обрушившийся на северо-запад Европы в феврале 2022 года, и лето 2022 года, когда температура воздуха в Великобритании впервые достигла 40°C. Кроме того, Pangu-Weather использовалась для предсказания траектории тайфуна «Ханун» — шестого по счету тайфуна в 2023 году.

Доступ к ИИ-модели предоставляется широкой публике бесплатно на веб-сайте Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Благодаря этому, синоптики, метеорологи и энтузиасты в области метеорологии могут просматривать 10-дневные глобальные прогнозы погоды, составленные Pangu Weather.

Помимо 10-дневных прогнозов погоды, на сайте ECMWF также представлен отчет, в котором сравниваются прогнозы, составленные моделью Pangu-Weather и интегрированной системой прогнозирования ECMWF (ведущей глобальной системой численного прогноза погоды) за период с апреля по июль 2023 года.

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