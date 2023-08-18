Представлен первый полностью электрический седан Chery Exeed Sterra ES

Компания Chery представила в Китае полностью электрический седан Exeed Sterra ES, ставший первой моделью на новой платформе E0X с полностью алюминиевой конструкции шасси. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,205Cd. Длина кузова автомобиля составляет 4945 мм, ширина — 1978 мм, а высота — 1840 мм при колесной базе 3000 мм.

Chery Exeed Sterra ES будет предложен покупателям на выбор в четырех конфигурациях силовых агрегатов:

Один электромотор мощностью 313 л.с. с литий-железо-марганцево-фосфатной батареей CATL;

Один электромотор мощностью 252 л.с. с аккумулятором BYD Blade;

Один электромотор мощностью 313 л.с. с литий-железо-фосфатной батареей CATL;

Установка из двух электромоторов на 167 и 313 л.с. с литиевыми батареями или железо-марганцево-фосфатными литиевыми батареями CATL.

Exeed Sterra ES будет поддерживать 800-вольтовую зарядку. Запас хода может достигать 720 км, а за 5 минут можно увеличить запас хода на 150 км. Энергопотребление на 100 км составляет 11,7 кВтч. Разгон от 0 до 100 км/ч у автомобиля занимает всего 3,8 сек.

В салоне есть 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 16-дюймовый дисплей мультимедийной системы на платформе Huawei Harmony OS, аудиосистема Bose, проекционный дисплей и платформа для беспроводной зарядки мобильных устройств. Сиденья седана отделаны кожей Nappa. Утверждается, что в автомобиле имеется более 30 мест для хранения вещей.

Chery Exeed Sterra ES станет первой моделью марки с фирменной системой Chery LION AI с рядом современных функций, включая голосовое управление, систему распознавания лиц, навигацию с дополненной реальностью, расширенную помощь при вождении, интернет-сервис и «умный дом». Над лобовым стеклом расположен лазерный дальномер, который помогает в работе системы автопилота.

Предзаказ на электромобиль откроется в конце августа, а продажи начнутся в четвертом квартале 2023 года.

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