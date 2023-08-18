Опубликован первый полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare III

Разработчики из Activision опубликовали дебютный полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare III. В ролике показали небольшие фрагменты игрового процесса и катсцен на движке. Также появились некоторые подробности боевика.

Хотя Modern Warfare III продолжит историю двух предыдущих эпизодов саги, она не станет ее завершением. Кроме того, в сюжетной кампании разработчики предоставят геймерам больше свободы, чем раньше. Помимо строго сюжетных миссий в ней будут и относительно свободные уровни с задачами, которые при желании можно не выполнять.

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Специально для Modern Warfare III разработчики модернизировали все 16 стартовых карт из оригинальной Modern Warfare 2, вышедшей в 2009 году. Все они будут доступны уже на релизе. В течение нескольких сезонов в игру добавят еще 12 «совершенно новых» основных карт для формата «6 на 6».

В Modern Warfare III появится «самая большая карта» для зомби-режима за всю истории серии Call of Duty. В битвах могут участвовать до 24 пользователей сразу.

Ознакомиться с некоторыми другими подробностями об игре можно на сайте проекта. Call of Duty: Modern Warfare III выйдет 10 ноября 2023 года на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4.

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