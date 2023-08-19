Lamborghini Lanzador c мощностью в 1 МВт

Итальянский производитель авто Lamborghini официально представила Lanzador — свой первый полностью электрический спорткар, который также является внедорожником. Мощность силовой установки Lanzador составляет 1 МВт (то есть 1360 л.с.)! Кроссовер получил колеса диаметром 23”, фирменную систему контроля динамики движения Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata и активную аэродинамичскую систему Aerodinamica Lamborghini Attiva, в которую входит передний сплиттер, боковые аэродинамические элементы, задний подвижный диффузор и жалюзи.

В наиболее экономичном режиме езды эти аэродинамические элементы обеспечивают минимальное сопротивление набегающему воздушному потоку, в то время как в спортивном режиме все эти составляющие увеличивают прижимную силу для лучшего контроля автомобиля.

Задние сиденья 4-местного Lanzador можно разложить, чтобы обеспечить большее пространство для вещей. Новинка получила, пожалуй, самый футуристический интерьер из всех спорткаров. Центрального экрана медиасистемы тут нет, а у у водителя и переднего пассажира собственные экраны.

К сожалению, до запуска в производство Lanzador пройдет еще целых 5 лет, так что характеристики могут поменяться.