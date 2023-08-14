Huawei увеличила продажи третий квартал подряд

Компания Huawei Technologies продолжает наращивать продажи третий квартал подряд, благодаря облачным службам и обновленному подразделению по производству смартфонов, которые помогли смягчить последствия американских санкций.

Выручка за второй квартал составила $24,7 млрд, рост на 4,8%. Чистая прибыль почти утроилась и достигла $3,7 млрд. Во втором квартале из крупных брендов только Huawei и Apple смогли увеличить поставки смартфонов в Китае, первая продемонстрировала рост на 76%. Более половины продаж Huawei за первое полугодие обеспечил ее основной бизнес в области телекоммуникационного оборудования. Производителю впервые за три года удалось увеличить выручку.

«Наши направления в области цифровой энергетики и облачных вычислений демонстрируют значительный рост, а наши комплектующие для интеллектуальных транспортных средств продолжают наращивать конкурентоспособность», — заявила финансовый директор и председатель компании Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou).

Huawei расширил клиентуру, добавив в свои активы государственные порты и компании по добыче угля, благодаря чему начался перевод энергетического сектора в цифровой формат. Облачное направление успешно противостоит таким гигантам как Alibaba и Tencent, а также демонстрирует хорошие результаты за пределами Китая. Дальнейшему росту компании будет способствовать рост спроса на искусственный интеллект. Для увеличения прибыли Huawei переориентировалась на внутренний рынок и начала оказывать услуги развивающимся предприятиям. Кроме того, компания начала внедрять HarmonyOS в электромобили.